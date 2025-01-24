SOLOTÜRK, Antalya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi
AA

SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimlerini başarılı bir şekilde sürdürüyor..

Bu kapsamda SOLOTÜRK, Antalya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

VATANDAŞTAN YOĞUN İLGİ

Konyaaltı ve Lara açıklarında yapılan uçuşları, Antalyalılar da takip etti.

Pilotun yaptığı akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, uçuşun sonunda SOLOTÜRK'ü alkışladı.

UÇUŞLAR SÜRECEK

Öte yandan, SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşlarının 30 Ocak'a kadar her gün yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Öznur Kaya
Editor