AA
SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimlerini başarılı bir şekilde sürdürüyor..
Bu kapsamda SOLOTÜRK, Antalya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
VATANDAŞTAN YOĞUN İLGİ
Konyaaltı ve Lara açıklarında yapılan uçuşları, Antalyalılar da takip etti.
Pilotun yaptığı akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, uçuşun sonunda SOLOTÜRK'ü alkışladı.
UÇUŞLAR SÜRECEK
Öte yandan, SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşlarının 30 Ocak'a kadar her gün yapılacağı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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