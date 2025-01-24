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SOLOTÜRK, Antalya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, Antalya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi Konyaaltı ve Lara açıklarında yapılan SOLOTÜRK uçuşları, Antalyalılar tarafından büyük bir ilgi ile takip edilirken, edinilen bilgilerde, uçuşların 30 Ocak'a kadar her gün yapılacağı kaydedildi.