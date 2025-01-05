Türk müziğine gönül veren ve şarkıları ile milyonların kalplerine giren Ferdi Tayfur'un vefatından sonra kendisine duyulan sevgi, çeşitli vesilelerle dile getirilmeye devam ediliyor.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandını dolduran vatandaşlar, SOLOTÜRK pilotunun yaptığı akrobasi hareketlerini izledi.
FERDİ TAYFUR "HATIRAN YETER" İLE ANILDI
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında yaptığı gösterinin yer aldığı video klipte, Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" isimli şarkısını kullandı.
SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında kentte düzenlediği hava gösterisine ilişkin video klip paylaşıldı.
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