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SOLOTÜRK, hazırladığı video klipte Ferdi Tayfur'u şarkısıyla andı

SOLOTÜRK, hazırladığı video klipte Ferdi Tayfur'u şarkısıyla andı SOLOTÜRK, Mersin'in kurtuluş yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı. SOLOTÜRK, etkinlikle ilgili yayınladığı klipte de "Hatıran Yeter" şarkısı kullanılarak, 2 Ocak'ta vefat eden Ferdi Tayfur anıldı.