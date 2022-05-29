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SOLOTÜRK İstanbul semalarında
Atatürk Havalimanı'ndaki 'İstanbul'un Fethinin 569. Yıldönümü' kutlamalarında, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK nefes kesti.
- 29.05.2022 - 16:58
- Güncelleme : 29.05.2022 - 17:13
Atatürk Havalimanı'nda hazırlıkları tamamlanan İstanbul'un fetih kutlamaları öğle saatlerinde başladı.
Kutlamalar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Etkinlikler kapsamında bir tarafta konserler verilirken, bir tarafta gösteriler düzenleniyor.
SOLOTÜRK'ten fetih gösterisi
İlk gösteri ise SOLOTÜRK ekibi tarafından yapıldı.
Yüz binlerce kişi gösteri uçuşunu izleyerek fetih coşkusunun heyecanını yaşadı.
SOLOTÜRK İstanbul semalarında VİDEO