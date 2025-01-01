İHA
Tüm dünya düzenlenen çoşkulu kutlamalar ile 2025 yılına girdi..
2025 yılının ilk gününde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, nefes kesen bir uçuşa imza attı.
Yılın ilk uçuşunu gerçekleştiren SOLOTÜRK, Mersin'de prova uçuşu yaptı.
GÖSTERİ DÜZENLEYECEK
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde yapacağı gösteri öncesi SOLOTÜRK, prova uçuşu gerçekleştirdi.
Prova uçuşunu çok sayıda vatandaş izledi.
BEĞENİ YAĞDI
SOLOTÜRK'ün prova uçuşu vatandaşlar tarafından beğeni topladı.
Ayrıca vatandaşlar, yılın ilk SOLOTÜRK uçuşunu kayda alarak o anları ölümsüzleştirmek istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış