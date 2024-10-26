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AA

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün İstanbul Maltepe Sahil Parkı üzerinde yapılan prova uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü.

Prova uçuşunu izlemeye gelenler, SOLOTÜRK pilotunun F-16 savaş uçağıyla yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

PROVA UÇUŞUYLA İZLEYENLERİ MEST ETTİ

Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (Flare) atıldığı prova, izleyenlerin nefesini kesti..

29 EKİM'DE GÖSTERİ UÇUŞU YAPACAKLAR

Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK, 28 Ekim Pazartesi günü saat 16.00'da İstanbul semalarında iki uçakla selamlama uçuşu, 29 Ekim Salı günü de aynı saatte Maltepe Sahil Parkı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.