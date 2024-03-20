SOLOTÜRK'ten Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde gösteri uçuşu Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK'ün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı.

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AA & Ensonhaber

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı, dün çeşitli etkinliklerle kutlandı, şehitlerimiz ve gazilerimiz de minnetle yad edildi.

SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olan SOLOTÜRK ekibi, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü için gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaşılan kokpit görüntüleriyle birlikte,

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenlerinde, Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK ekibi de gösteri uçuşunu gerçekleştirdi.

ifadesi yer aldı.