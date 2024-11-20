SOLOTÜRK'ten Gelibolu semalarında gösteri uçuşu

AA

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, 26 Kasım'da Çanakkale'de...

SOLOTÜRK'e ilişkin yaşanan gelişmeyi Çanakkale Valiliği paylaştı.

GÖSTERİ UÇUŞU YAPACAK

SOLOTÜRK'e ilişkin sevindiren haberi paylaşan Çanakkale Valiliği, Gelibolu'nun kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün, 26 Kasım'da gösteri uçuşu gerçekleştireceğini duyurdu.

TCG NUSRET GEMİSİ ZİYARETE AÇILACAK

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011 yılında aslına uygun yaptırılan TCG Nusret Gemisi'nin, 10.00-17.00 saatlerinde ziyarete açılacağı kaydedildi.