Soma davasında Can Gürkan'a 20, mühendislere 12 yıl 6 ay hapis

Maden faciası için açılan davada Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki 301 işçinin hayatını kaybettiği facianın davasında, karar açıklandı.

31 Mayıs 2014'te meydana gelen facianın son duruşması, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Soma Holding'in kurucusu Alp Gürkan'ın oğlu Can Gürkan, görülen davada hapis cezasına çarptırıldı.

ALP GÜRKAN'IN OĞLU CAN GÜRKAN'A 20 YIL HAPİS

"Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, 20 yıl hapis cezası aldı.

MÜHENDİSLERE 12 YIL 6 AY HAPİS

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat ederken, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

SOMA MADEN FACİASI

Soma Holding'e bağlı Soma Kömürleri A.Ş.'nin işlettiği maden ocağında, 13 Mayıs 2014'te yangın çıktı. Toplam 5 bin madencinin çalıştığı ocakta, saat 15.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle 420 metre derinlik ve 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla doldu, vardiya değişimi sırasında yaşanan olay nedeniyle pek çok işçi, madende mahsur kaldı.

Olayın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı tahliye ekipleri, çevre maden ocaklarından gelen işçiler ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Madende arama kurtarma çalışmaları aralıksız 96 saat sürdü ve ilk anda 162 işçi kurtarıldı, 301 madencinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Tüm ülkeyi yasa boğan maden faciasında 486 işçi yaralandı, 432 çocuk yetim kaldı.