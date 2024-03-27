Somali Başbakanı Barre: Türkiye değişmez müttefikimizdir Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, gelişen ilişkilere işaret ederek Türkiye'nin kendileri için "değişmez müttefik" olduğunu söyledi.

AA

2011'de ivme kazanan Türkiye-Somali ilişkileri, iç savaş ve kıtlık gibi sorunlarla boğuşan Somali için can suyu, Afrika'ya açılan Türkiye için ise model oldu.

2011'de Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği tarihi ziyaret ile ivme kazanan Türkiye-Somali ilişkileri, her alanda gelişmeye devam ediyor.

Türkiye ile ilişkilere vurgu yaptı

Somali Haber Ajansı SONNA'nın haberine göre Hamza Abdi Barre, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi olarak atanan Alper Aktaş'ı kabulü sonrası yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilere vurgu yaptı.

"Türkiye değişmez müttefikimizdir"

Türkiye ile köklü kardeşlik ve işbirliği geçmişi olduğunun altı çizen Barre, "Türkiye değişmez müttefikimizdir." dedi.

Başbakan Barre, Büyükelçi Aktaş'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek, Somali'nin sıkıntılı dönemlerinde Türkiye'nin desteği olduğunu ve ülke içindeki çeşitli kalkınma projelerine önemli katkılar sağladığına dikkati çekti.

Büyükelçi Aktaş ise ilişkileri güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, Somali hükümeti ve halkının gösterdiği sıcak misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)