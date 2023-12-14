Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası ilk kez konuştu! Oğlunun karıştığı kazayla ilgili konuşan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, oğlunun kaza sonrasında kaçmadığını, iş için dönmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca oğluna geri dönüp yargıya teslim olmasını tavsiye ettiğini ifade etti.

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ensonhaber.com

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul Fatih'te motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer’e arkadan çarpmıştı.

Ağır yaralanan Göçer, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Shekh Mahmud'un yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Somali Cumhurbaşkanı ilk kez konuştu

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un karıştığı ölümlü kazayla ilgili ilk kez konuştu.

"Türkiye'den kaçmadı işleri vardı döndü"

Associated Press'e (AP) konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, oğlunun kaza sonrasında Türkiye'den kaçmadığını, iş için ülkesine dönmesi gerektiğini savundu.

Oğlunun çarpışma sonrası kaza mahallinden ayrılmadığını ve ardından günlerce İstanbul'da kaldığını belirten Şeyh Mahmud, "Bu bir kazaydı. Kaçmadı. Bu olayla ilgili bir avukat tuttu. Ve hakkında bir yakalama kararı yoktu." dedi.

"Türkiye'ye dönüp teslim olmasını tavsiye ediyorum"

Oğlunun Türkiye ile bağlantısının sürdüğünü belirten Şeyh Mahmud, kendisine geri dönüp yargıya teslim olması tavsiyesinde bulunduğunu belirterek "Geri dönüp adalete teslim olmasını söylüyorum. Ama sonuçta o bir yetişkin ve bu onun vereceği bir karar. Ben dönmesi tavsiyesinde bulunuyorum." dedi.

Kuryenin ailesiyle görüşmek istediğini söyledi

Kazada yaşamını yitiren 38 yaşındaki moto kurye Yunus Emre Göçer'in ailesine başsağlığı dileklerini ileten Somali Cumhurbaşkanı, "Kendilerine nasıl ulaşabileceğimi bilmiyorum. Sizin vesilenizle başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Kayıplarının acısını paylaşıyoruz. Kayıpları için üzgünüz." dedi.

2 Aralık'ta Türkiye'den ayrıldı

Somali Cumhurbaşkanı'nın 40 yaşındaki oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım'da İstanbul Aksaray istikametine doğru giderken önünde bulunan moto kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Olay sonrasında polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldükten sonra akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı.

Kurye hayatını kaybetti

Mahmud, 2 Aralık'ta hava yoluyla Türkiye'den ayrılırken 38 yaşındaki Göçer, 6 Aralık günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şüpheliye yönelik suç unsuru "taksirle yaralama"dan "taksirle ölüme sebebiyet verme"ye dönüşürken hakkında yakalama kararı 8 Aralık'ta çıkarıldı.

Bakan Tunç'tan açıklama geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da karıştığı ölümlü kazanın ardından yurt dışına çıkan Somali liderinin oğlunun önümüzdeki günlerde yargılama sürecine katılmak üzere Türkiye’ye gelmesinin söz konusu olduğunu söyledi.

Bakan Tunç, “Bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. Vatandaşımızın hakkını korumak bizim vazifemizdir.” dedi.