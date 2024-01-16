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Moto kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında karar çıktı

Moto kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında karar çıktı İstanbul'da motosikletli Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'a verilen 2 yıl 6 ay para cezası, 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrildi.