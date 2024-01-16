Moto kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında karar çıktı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul Fatih'te motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer’e arkadan çarpmıştı.
Ağır yaralanan Göçer, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetmişti.
Kaza sonrası ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Shekh Mahmud'un yurt dışına kaçtığı belirlendi.
Yaşananların ardından olayla ilgili süratle soruşturma başlatıldı.
Yargılanmasına başlandı
Bu kapsamda Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un yargılanmasına başlandı.
İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Yunus Emre Göçer’in babası Metin Göçer'in avukatı hazır bulundu.
Duruşmaya sanık avukatları da katıldı.
Hakim, duruşmada sanık Mohammed Hassan Sheikh Mohamud’un celse arasında mahkemeye gelerek savunma yaptığını söyledi.
Baba Göçer şikayetlerinin devam ettiğini söyledi
Söz verilen Yunus Emre Göçer’in babası Metin Göçer’in avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek davaya katılmak istediklerini söyledi.
Taraflara araştırılmasını istedikleri hususu soran mahkeme, “Hayır” cevabını alınca esasa ilişkin beyanları sordu.
Metin Göçer’in avukatı, sanığın cezalandırmasını istedi. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında istenen ceza belli oldu.
Sanık avukatı: Bir kazadan ibaret
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını okuyan savcı, sanık Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un “taksirle ölüme neden olma” suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini söyleyerek, “Olay sonuçları itibariyle üzücü ama bir kazadan ibarettir. Biz olay sonrası elimizden geldiğince yaraları sarmaya çalıştık. Bu konuda başarılı olduğumuzu da düşünüyoruz.” dedi.
Para cezasına çevrildi: 6 ay süreyle ehliyetine el kondu
Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mohammed Hassan Sheikh Mohamud’u “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Cezada takdir indirimi yapan mahkeme, 2 yıl 6 aya düşürdü. Mahkeme bu cezayı da para cezasına çevirdi.
27 bin 300 lira para cezasına çarptırılan sanığın, 6 ay süreyle de ehliyetine el koyulmasına karar verildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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