Somali liderinin oğlu duruşmaya getirildi: Hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı Fatih’te ölümlü trafik kazasına karışan, ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali liderinin oğlu Hassan Sheikh Mohamud, ara celseye getirildi. Mahkeme, ifadesinin ardından Mohamud hakkındaki yakalama kararını kaldırdı.

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İstanbul Fatih’te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarparak ölümüne neden olan Somali liderinin oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, 16 Ocak Salı günü görülecek duruşma öncesinde bugün ara celse için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Mohamud, duruşmada tercüman eşliğinde ifade verdi.

Somali liderinin oğlu, eski savunmalarını tekrar etti.

Mahkeme, ifadesi alınan Mohamud hakkındaki yakalama kararını geri aldı.

Hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırılan sanık Mohamud’un serbest bırakılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi.

Duruşma sonrasında sanık Mohamud’un işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldığı öğrenildi.

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