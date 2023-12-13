Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu İstanbul'da ölümlü kazaya karıştı: Videosu ortaya çıktı... Fatih'te çarptığı motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'in olay yerinde çekilen videosu servis edildi.

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İHA

İstanbul'da kazaya karışan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu konusuyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada Yunus Emre Göçer'in (38) kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarptı.

6 gün sonra öldü

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer, ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza sonrası ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Olay yerindeki görüntüsü ortaya çıktı

Bu arada Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kazanın sonrası olay yerinde çekilmiş videosu ortaya çıktı.

Ortaya çıkan görüntülerde, kaza sonrası Yunus Emre Göçer kanlar içinde yerde yatarken Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un az ileride ayakta beklediği görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)