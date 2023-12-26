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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dava! İstenen ceza belli oldu

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dava! İstenen ceza belli oldu Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında, kuryenin taksirle ölümüne neden olmak suçundan dava açıldı. 6 yıla kadar hapsi isteniyor...