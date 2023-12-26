Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un karıştığı kaza, gündemdeki yerini koruyor.
Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olan kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Ne olmuştu?
Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı otomobil arkadan çarptı.
Yola savrulan Göçer, hastaneye kaldırıldı. Olay günü ifadesi alınan Mohamud ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
6 Aralık 2023 tarihinde motosiklet sürücüsü Göçer'in vefat etmesi üzerine, şüpheli hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan gözaltı talimatı verilerek hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
Yurt dışına çıktığı belirlendi
Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ederken şüphelinin, 2 Aralık 2023 tarihinde yurt dışına çıktığı ortaya çıktı.
Aynı gün gelen bilirkişi raporunda da asli kusurlu çıkan şüpheli hakkında, 8 Aralık 2023 tarihinde yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelinin kusur durumuna ilişkin kesin raporun düzenlenmesi için dosya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kurumdan kusur raporu geldi. Rapora göre; şüpheli Mohamud ‘asli derecede’, Göçer ise ‘tali derecede’ kusurlu olarak aktarıldı.
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