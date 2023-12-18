Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazadan yeni görüntüler Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un çarpmasıyla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüsüne ulaşıldı.

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DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan kaza gündemdeki yerini koruyor.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olduğu kazayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, dosyaya kaza anına ilişkin yeni görüntüler de girdi.

Avrasya Tüneli çıkışında meydana gelen kazadaki yeni görüntülerin ardından, Adli Tıp Kurumu’ndan ek rapor beklendiği belirtildi.

4. şeritte dönüş yapmaya çalıştı

Görüntülerde, Yunus Emre Göçer'in seyir halindeyken arka fren lambasının yandığı, şüpheli Mohmed Hassan Sheıkh Mohamud'un kullanmış olduğu siyah renkli aracın saat 12.52 dakika 15. saniyesinde kamera açısına girdiği aktarıldı.

Mohamud'un kullandığı aracın saat 12.52 dakika 16. saniyesinde arka fren lambalarının anlık olarak yandığının görüldüğü belirtildi. Görüntü tutanağında, Göçer'in yolun 3 ve 4. şerit çizgisinde seyir halindeyken 4. şeride geçerken arka fren lambasının yandığı, 4. şerit içerisinden dönüş yapmaya çalıştığının değerlendirildiği belirtildi.

Kazadan 12 saniye sonra dörtlü flaşörleri yaktı

Tutanakta ayrıca, saat 12.52 dakika 18. saniyede 16 AFL 804 plakalı motosiklet ile 06 CD 4581 plakalı otomobilin çarpıştığı anda, şüphelinin kullandığı aracın arka fren lambalarının yandığı aktarıldı.

Saat 12.52 dakika 19. saniyesinde çarpışma anı sonrasında şüphelinin aracına ait arka fren lambalarının yanmadığı ve 3. şeride doğru seyir halinde olduğu, şüphelinin çarpışmadan 12 saniye sonra aracının dörtlü flaşörlerini yakarak araçtan indiği, Göçer'e doğru gittiğinin görüldüğü belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)