Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazaya dair açıklama! Soruşturma başladı

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Aracıyla çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamud, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Soruşturma çerçevesinde yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulandığı Mohamud ile ilgili ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yapan Yılmaz Tunç, olayda görevli olan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklenildiğini de sözlerine ekleyen Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı;

"Tüm süreç titizlikle işletilmekte"

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir. Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir.

Konuya dair daha önce bir açıklama daha yapan Tunç, şu ifadeleri kullanmıştı;

Bir trafik kazası yaralamayla sonuçlanmış ve davası henüz açılmamış, soruşturma aşamasında.



Tabii son çıkan görüntülere baktığımız zaman özellikle vatandaşımız motosikletle giderken arkadan vurma söz konusu. Görüntülerde o gözüküyor. Bu anlamda vatandaşımızın da vefat etmiş olması nedeniyle suçlu aslının da değişmesi söz konusu.



Cumhuriyet Başsavcılığımız bunu mutlaka değerlendirecektir. Çünkü bir vefat var. Görüntülere baktığımız zaman da orada bunu değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılarıdır.



Bu noktada gerekli adli işlemler yapılacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşımıza da ben Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Eğer ortada bir kusur, suç varsa bunun mutlaka takipçisi olunacaktır. Sıfatı ne olursa olsun hiç önemli değil. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu da olabilir, sıradan bir vatandaş da olabilir. Kim suç işlemişse kanun

karşısında eşittir. Dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız da konuyu

takip etmektedir.