Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yargılanmasına 16 Ocak'ta başlanacak Fatih'te çarptığı motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un karıştığı kaza, gündemdeki yerini koruyor.

Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olan kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kazada soruşturma tamamlanırken, hazırlanan iddianemede Mohamud hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Yargılama için gözler 16 Ocak tarihinde

Şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle yargılanmasına İstanbul 33.Asliye Ceza Mahkemesi’nde 16 Ocak 2024 saat 11.45 sularında başlanacak.

İddianamede hem Mohamud’un hem de eş Öznur Göçer'in ifadesine yer verildi

Hazırlanan iddianamede, müşteki Öznur Göçer’in 13 ve 15 Aralık tarihlerinde alınan beyanlarında şüpheliden şikayetçi olduğunu ancak 20 Aralık’taki ifadesinde ise ‘Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını’ söylediği kaydedildi.

Şüpheli Mohamud’un ifadesine yer verilen iddianamede, olay hakkında kendisinin bir kusurunun olmadığını, olayın motosiklet sürücüsünün dönüş olmayan yolda dönmeye çalışmasından dolayı meydana geldiğini söylediği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı otomobil arkadan çarptı.

Yola savrulan Göçer, hastaneye kaldırıldı. Olay günü ifadesi alınan Mohamud ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

6 Aralık 2023 tarihinde motosiklet sürücüsü Göçer'in vefat etmesi üzerine, şüpheli hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan gözaltı talimatı verilerek hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.