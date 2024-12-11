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Afrika krizinin çözüm adresi Ankara oldu..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali ve Etiyopya arasındaki yaşanan krizden dolayı Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüştü..

Ankara'ya gelen iki lider ile görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizin çözümü için atılacak adımları ele aldı..

SOMALİ-ETİYOPYA KRİZİ ANKARA'DA ÇÖZÜLDÜ

Görüşmeler sonucunda Somali ile Etiyopya, Ankara'da uzlaştı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile birlikte kameraların karşısına çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ BAŞLANGICIN İLK ADIMINI ATMIŞ OLDUK

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Somali ve Etiyopya'nın ülkemize duydukları güven neticesinde bundan yaklaşık 8 ay önce başlattığımız özellikle 'Ankara Süreci'nde önemli bir aşamaya geldik. Böylece birtakım kırgınlıkları, yanlış anlamaları beraberce aşmak suretiyle Somali ve Etiyopya arasında barış ve iş birliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk.



Ülkelerin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik ilkesel tutumumuzun bir sembolü olarak Afrika’nın bu güzide köşesinde barış ve istikrarın sağlanması temel beklentimizdir. Mayıs ayından itibaren tarafların rızasıyla Dışişleri Bakanlarımız iki defa Ankara’da bir kere de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle Türkevi'nde bir araya geldiler. Yüz yüze yapılan bu toplantıların yanı sıra birçok kez de telefon irtibatımız oldu.

"TTARAFLARIN HASSASİYETLERİNİ VE BEKLENTİLERİNİ DİKKATLE DİNLEDİK"

Tüm bu süreç boyunca tarafların hassasiyetlerini, önceliklerini ve beklentilerini dikkatle dinledik. Her iki ülkenin değerli katkılarıyla da bugün mutabık kaldığımız ortak bildiri metnini ortaya çıkardık. Bu ortak bildiri geçmişe değil, geleceğe odaklanmakta, bizim için çok önem taşıyan bu iki dost ülkenin bundan sonra inşa edecekleri ilkeleri kayda geçirmektedir. Büyük özverilerle bu tarihi uzlaşıya vardıkları için değerli kardeşlerimi gönülden tebrik ediyor, kendilerine yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ediyorum.

"BURADA İLAN ETTİĞİMİZ UZLAŞI BÖYLESİ BRİ VİZYONUN ÜRÜNÜDÜR"

Somali ve Etiyopya’nın bulunduğu bölge geçmişte birçok haksızlığa uğramasına ve ciddi çatışmalara sahne olmasına rağmen tarihte parlak dönemler yaşamış ve insanlığa önemli katkılar yapmış bir coğrafyadır. Bölge insanı zorlukların üstesinden gelme bilgeliğini hep göstermiştir.



Biraz önce mutabık kalınan ortak bildirinin önümüzdeki dönemde karşılıklı saygı temelinde bölgede iş birliği, ekonomik kalkınma ve refah için sağlam temel oluşturacağına inanıyorum. Bu aynı zamanda devlet adamlarının gelecek nesillere karşı görev ve sorumluluğudur.



Burada ilan ettiğimiz uzlaşı böylesi bir vizyonun ürünüdür. Bundan sonra atacağımız adımları birlikte kararlaştırıp bölge insanının huzur ve refahını artıracak projeleri beraberce hayata geçireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sizlerin huzurunda kendilerine bir kez daha teşekkür ediyor, başlattığımız sürecin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"BU DÜNYA HEPİMİZE YETER"

Bugün yaptığımız görüşmeyle birlikte özellikle Etiyopya'nın denize açılma talepleri, istekleri doğrultusunda inşallah bugünkü yaptığımız ilk toplantıdan sonra bunun devamını da yapıp denize açılma konusunda Şeyh Mahmud kardeşimin de gereken ilgi alakayla desteği vereceğine inanıyorum. Bu dünya hepimize yeter.

ETİYOPYA-SOMALİ ANKARA BİLDİRİSİ

Yayınlanan Etiyopya-Somali Ankara bildirisinde ise şu ifadelere yer verildi:

- Taraflar, görüş ayrılıkları ve tartışmalı meselelerden vazgeçip, ortak refah doğrultusunda kararlılıkla ilerleme konusunda mutabık kalmışlardır.

- Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamaya ve 4 ay içinde sonuçlandırmaya karar vermişlerdir.

-Taraflar, Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterirken Etiyopya'nın denize güvenli erişiminden sağlanabilecek potansiyel yararı tasdik etmiştir.

SOMALİ-ETİYOPYA KRİZİ

Kriz Etiyopya’nın ocak ayında Somaliland bölgesiyle bir mütabakat zaptı imzalamasının ardından çıktı.

Etiyopya, dünyada denize erişimi olmayan en büyük nüfusa sahip ülke.

Eritre'nin 1991'de fiilen Etiyopya'dan ayrılması ve 1993'te hukuken bağımsızlığını kazanmasıyla denize erişimini kaybeden Etiyopya, ekonomik nedenlerle Kızıldeniz'e erişim konusunu gündemde tutmuş, Somaliland ile 1 Ocak'ta bu yönde bir Mutabakat Muhtırası imzalamıştı.

Söz konusu muhtıra, Somaliland'ın tanınması vaadini içermesi nedeniyle Somali'nin ve uluslararası toplumun ciddi tepkisini çekmişti.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Somali hükümeti ise Etiyopya'nın, Somaliland ile denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

Arap Birliği ve Afrika Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasında denize erişim işbirliğine yönelik "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurmuştu.

Etiyopya ile Somali Dışişleri Bakanları, iki ülke arasındaki krizin çözümünü teminen 9-10 Mart'da Nairobi'de bir araya getirilirken, iki ülke arasında yapılan dolaylı müzakerelerden bir sonuç alınamamıştı.

TÜRKİYE "ANKARA SÜRECİ" ADI VERİLEN ARABULUCULUĞU BAŞLATMIŞTI

Her iki ülkeyle de yakın ilişkileri olan Türkiye, Etiyopya’nın resmi talebi üzerine "Ankara Süreci" adı verilen arabuluculuğu başlatmıştı.