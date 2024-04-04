Somali'de bombalı saldırı: Biri Türk vatandaşı 2 yardım çalışanı öldü

AA & Ensonhaber
Somali'nin başkenti Mogadişu'da yol kenarına döşenen bombanın infilak etmesi sonucu biri Türk vatandaşı 2 yardım çalışanı hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Ülkede insani yardım faaliyetlerinde bulunan Verenel Derneği çalışanlarını taşıyan aracın kampa girişi anında patlama yaşandığı bildirildi.
Biri Türk vatandaşı 2 ölü
Patlamada Verenel Derneği'nin Somali temsilcisi Türk vatandaşı Abdurrahim Yörük ve bir Somali vatandaşı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken saldırının terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.
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