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Somali'de bombalı saldırı: Biri Türk vatandaşı 2 yardım çalışanı öldü

Somali'de bombalı saldırı: Biri Türk vatandaşı 2 yardım çalışanı öldü Somali'de yol kenarına döşenen bombanın insani yardım görevlilerini taşıyan bir aracın geçişi sırada infilak etmesi sonucu biri Türk vatandaşı, 2 kişi yaşamını yitirdi.