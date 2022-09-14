Şehit Kaymakam Muhammer Fatih Safitürk adına Somali'de yaptırılan yetimhanede, şehidin babası Asım Safitürk için dua edildi.

Mardin'in Derik ilçesinde, 10 Kasım 2016'da terör örgütü PKK üyelerince düzenlenen saldırıda Kaymakam Muhammer Fatih Safitürk şehit düşmüştü.

Şehit Kaymakam Safitürk adına İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Somali'de bir yetimhane yaptırıldı.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün 80 yaşındaki babası Asım Safitürk, dün cami çıkışı sonrasında evinde rahatsızlanarak vefat etti.

Baba Safitürk düzenlenen cenaze merasimiyle toprağa verildi.

Vefat eden şehit kaymakamın babasına Somali'den dua

Asım Safitürk'ün vefatı, binlerce kilometre ötedeki Somali'de de yankı buldu.

Asım Safitürk için şehit oğlunun adının verildiği yetimhanede dua edildi.

Somalili yetimler, İHH yetkilileriyle birlikte Asım Safitürk için ellerini semaya açtı.

Somali'de Muhammer Fatih Yetimhanesi'nde şehidin babasına dua