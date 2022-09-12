Somali'deki çocukların zorlu şartlar altındaki eğitimlerini anlatan Hüseyin Oruç, "Türkiye'de eğitimin başladığı bugün, Somali'deki çocukların hangi şartlarda eğitim yaptığı çok manidar" dedi.

İhtiyaç sahiplerine yardım için harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı’nın çalışmalarına, Ensonhaber olarak eşlik ettik...

Afrika'nın Somali bölgesinde, kuraklık ve çatışmadan kaçanların kamplarıyla çevrilen bu kentte çocuklar, teneke evlerde ya da derme çatma kamplarda eğitim görüyor.

Türkiye'de yeni eğitim-öğretim hayatının başladığı bugün, öğrencileri okul heyecanı sararken Somali'deki çocukların eğitim şartları ise göze çarpıyor.

"Somali'deki çocukların hangi şartlarda eğitim yaptığı çok manidar"

İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç, "2022 yılındayız. Çok büyük bir kuraklık yaşıyor Afrika. Somali'deyiz. Biraz önce ziyaret ettiğimiz kampta son birkaç hafta içinde 6 bin yeni çadır kurulmuş. Geleceğe umutla bakılan bir şey var. Bu halin içerisinde bile eğitimi bırakmıyorlar. Kampın hemen yanında bir ağacın altında yülerce çocuğumuz eğitimi burada devam ettiriyor.

Somali'nin bu şartları içerisinde kalem, defter yok luhları kullanıyorlar. Bunların üzerine bir küçük tahta parçasıyla yazıp ezberliyorlar. Eğitimlerini bu şekilde tamamlıyorlar. Bunu tamamladıktan sonra suyla yıkayıp temizleyip yeniden ikinci dersine devam ediyorlar.Türkiye'de eğitimin başladığı bugün, Somali'deki çocukların hangi şartlarda eğitim yaptığı çok manidar. İnşallah hepimiz almamız gereken dersi alırız." ifadelerini kullandı.

Somali'de öğrencilerin yoksulluk içindeki eğitimi VİDEO



"Yurt dışından geliyor, çok da ucuz değiller"

Bölgede tahtanın zor bulunduğunu ve yurt dışından tedarik edildiğini belirten Oruç, "Tahtalar da ağırlıklı olarak Somali'de bulunamıyor, yurt dışından geliyor, çok da ucuz değiller. Çocukların bu eğitimi yapabilmesi için tahtalara ihtiyaçları var. Sadece bir tahta için bazı yerlerde 10 dolara kadar ödeme yapmaları gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Geleceğe umutla bakmanın en önemli göstergeleri buralar"

Bölgedeki hafız sayısının da çok olduğunu belirten Oruç, "Geleceğe umutla bakmanın en önemli göstergeleri buralar. Hemen yanında yiyecek bulunamayan, iki karışlık mutfaklarda günde sadece 1 sefer yemek pişirilen yerlerin yanında çocuklar kendilerini geleceğe hazırlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.