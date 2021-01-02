Somali'de Türk firmasına saldırı

Bomba yüklü araçla Türk firmasına yönelik terör saldırısında 2'si Türk 4 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca, son bilgiyi paylaştı.

Güvenlik kaynakları, bir intihar saldırısı girişimine ilişkin bilgi paylaştı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk firmasına ait bir şantiyeye motosikletle saldırı düzenlendiği açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Somali'de yol yapımı yapan Türk firmasına ait şantiyeye giren motosikletli saldırgan, intihar saldırısı düzenledi." denildi.

TÜRK ASKERİ ÜSSÜNE 15 KİLOMETRE MESAFEDE

Saldırının Türk askeri üssüne yaklaşık 15 kilometre mesafede olduğu belirtilirken, askeri üste ve personelde herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.

HAYATINI KAYBEDEN TÜRK VATANDAŞLARININ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 2'ye yükseldiğini, yaralı Türk vatandaşlarının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

14 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükseldi. Yaralanan 3’ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

4 VEFAT

Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, "Somali'de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadeleri yer almıştı.