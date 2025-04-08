Somer Sivrioğlu, MasterChef'ten kovuldu iddialarını yalanladı

Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP, çok sayıda markayı boykot listesine dahil etti.

Özel, aralarında bazı medya kuruluşlarının da yer aldığı şirketlerin boykot edilmesini isterken, önceki günlerde ülke genelinde boykot çağrısında bulundu.

SOMER SİVRİOĞLU MASTERCHEF'TEN KOVULDU İDDİASI

Boykot çağrısına tepkiler sürerken tv8'de yayınlanan MasterChef programının jüri üyesi Somer Sivrioğlu hakkında, dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Somer Sivrioğlu'nun boykota destek verdiği ve bu sebeple MasterChef'ten kovulduğu iddiası sosyal medyada dolanmaya başladı.

"PROTESTOYU DESTEKLEMİYORUM"

Somer Sivrioğlu, menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada boykota destek verdiği iddialarını yalanladı.

Sivrioğlu, "Genel protestoyu da desteklemiyorum. Boykotu böyle bir ekonomide doğru bulmuyorum. Ama özgür irade ile herkes istediği yerden alışveriş yapabilir, buna karışamayız." ifadelerini kullandı.

KOVULDU İDDİALARI YALANLANDI

Ayrıca Sivrioğlu'nun menajeri, "Somer Sivrioğlu, MasterChef'ten kovuldu" iddiasını da yalanladı.

Sivrioğlu'nun 2 Nisan'da boykota destek vererek dükkanlarını kapattığı iddia edilmişti, ancak menajeri bu iddianın gerçek dışı olduğunu, boykot günü Sivrioğlu'nun Avustralya'dan yeni döndüğünü ve dükkanlarının açık olduğunu açıkladı.

''EVİMİZDEYİZ, BAŞLADIK''

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, 'MasterChef'ten kovuldu' iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da yanıt verdi.

SuperHaber'in paylaştığı bilgilere göre, Sivrioğlu, stüdyoda çekildiği bir fotoğrafını "Evimizdeyiz, başladık" notuyla paylaşıp, MasterChef'in sosyal medya hesabını etiketledi.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Sivrioğlu, 1971 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu ve henüz 25 yaşındayken akademik kariyer için Avustralya’ya gitti.

Sivrioğlu, Avusturalya’da yüksek lisans yaparken birçok restoranda da yöneticilik yapma fırsatı buldu.

Deneyimleri ve mutfak tutusu ile Efendy isimli restoranı açtı. Sydney’de bulunan restoran, mutfağımızı temsil eden ödüllü bir restorandır.

Ünlü şef, Avusturalya’da çekilen MasterChef programında misafir jüri olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yazdı.

HER ÇEŞİT TARİFİ MUTFAĞINA TAŞIDI

Bu kitapla, Osmanlı İmparatorluğu’nun olmazsa olmaz tatlarından İstanbul’un sokak lezzetlerine, Doğu’nun yöresel ürünlerinden Ege’nin deniz mahsullü mezelerine kadar her çeşit tarif mutfak severlerle buluştu.

Somer Sivrioğlu, 2018 yılından bu yana TV8'deki MasterChef Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturuyor.

Sivrioğlu, 2001 yılında hayatlarını birleştirdiği Aslı Sencer ile 2021 yılında ayrılmıştır. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.