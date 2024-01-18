Sömestr tatili başlıyor! Yerli ve yabancı turistler akın akın Uludağ’a geliyor Kış turizminin gözde mekanlarından biri olan Uludağ’da kar yağışının giderek etkisini artırmasıyla birlikte binlerce yerli ve yabancı turist pistlere akın etti. Bölgedeki otellerde doluluk oranları şimdiden yüzde 50'ye ulaştı.

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İHA

Yurt genelinde kış turizmi hareketliliği yaşanıyor.

Kayakseverler, en bilinen merkezlere giderek tatilin keyfini çıkarıyor.

Bunların başında ise Bursa'nın en bilinen bölgesi Uludağ geliyor.

Kar kalınlığı 45 santimetre oldu

Sezonun geç açılmasına rağmen 2 gündür devam eden kar yağışı sebebiyle pistlerdeki kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

Kar yağışını fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist Uludağ’a akın etti. Kayak takımlarını giyen tatilciler pistleri doldurdu. Yağan karın tadını kayak ve snowboard yaparak çıkardı.

Sömestr tatiliyle doluluk oranı artacak

Öte yandan, Uludağ’da yaşanan yoğunluk ve trafik sebebiyle jandarma ekipleri, muhtemel bir kaza gerçekleşmemesi için yoğun güvenlik tedbirleri aldı.

Bölgede sömestr tatilini otellerin tamamen dolu olarak geçireceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının sürmesi bekleniyor

Uludağ’da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 1 derece olarak ölçülürken, en yüksek sıfırın altında 9 olarak ölçüldü.

Öte yandan Uludağ’da, kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar etkili olması bekleniyor. Özellikle cumartesi günü gerçekleşecek yağışın 20 santimetrenin üzerinde kar bırakacağı belirtildi.

"Pistlerde yoğunluk var"

Almanya’dan tatil için Uludağ’a gelen Ebru Akkuş, “Biz Almanya’da yaşıyoruz. İki gün önce Uludağ’a kar yağdığını duyunca hemen biletimizi aldık ve tatil için Uludağ’a geldik. Daha önce de Uludağ’a geldik, her sene gelmeye çalışıyoruz. Pistlerde yoğunluk var, ben de şimdi kayak yapmaya başlayacağım.” dedi.

"Otellerdeki doluluk oranı yüzde 50’ye ulaşmış durumda"

Uludağ’da kayak öğretmeni ve işletmeci olan Selim Adıyaman, “Uludağ’da çok güzel bir kar var. Yerli ve Avrupa’dan turistler Uludağ’a yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Bu hafta itibari ile artık otellerde yer bulabilmek bile belki çok zor olacak, çünkü çok yoğun bir talep var. Şu anda otellerdeki doluluk oranı yüzde 50’ye ulaşmış durumda. Kayak öğrenmek veya kaymak için şu anda her şey tamam, kar kalınlığı ve hava durumu iyi bütün tatilcileri bekliyoruz.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)