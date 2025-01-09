Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından, Türkiye'de bulunan Suriyeli vatandaşların da gönüllü dönüşü sürüyor.
Vatanlarına geri dönen ve giderken Türkiye'ye olan vefalarını da dile getirenler, ülkelerinde de Türk halkını unutmuyor.
Türkiye ise Suriye'nin yeniden yapılanması, onurlu ve güvenli geri dönüş için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önemli bilgiler paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.
52 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ
Yerlikaya, Baas rejiminin devrilmesinin üzerinden geçen 1 ayda Türkiye'deki 52 bin 622 Suriyelinin ülkesine döndüğünü duyurdu.
Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"ONURLU VE GÜVENLİ DÖNÜŞLER DEVAM EDİYOR"
Suriyeli kardeşlerimiz sadece sınır kapılarımızı değil, gönül kapılarımızı açtık. Çünkü bizim tarihimizde kültürümüzde zorda kalanlara sırt çevirmeyi değil el uzatmayı gerektiriyor. Bugün itibarıyla 2 milyon 880 bin Suriyeli bulunuyor. Onurlu, güvenli bir şekilde geri dönüşleri devam ediyor.
"2017 YILINDAN BU YANA 792 BİN 625 KİŞİ DÖNDÜ"
2017'den bugüne güvenli dönenlerin sayısı 792 bin 625 olmuştur. Suriye özgürlüğüne kavuşmadan önce dönüşlerde aylık ortalama 11 bin 66'tü. 8 Aralıktan önceki 11 ayı incelediğimiz zaman 11 binin çok az üzerinde.
8 Aralık'tan bugüne 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptılar.
Bu 52 bin 622 dönen Suriyeli kardeşimizin 41 bini aile, geriye kalanlar ise tek giden kişiler olduğunu ifade etmek istiyoruz.
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