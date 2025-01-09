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Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından, Türkiye'de bulunan Suriyeli vatandaşların da gönüllü dönüşü sürüyor.

Vatanlarına geri dönen ve giderken Türkiye'ye olan vefalarını da dile getirenler, ülkelerinde de Türk halkını unutmuyor.

Türkiye ise Suriye'nin yeniden yapılanması, onurlu ve güvenli geri dönüş için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önemli bilgiler paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

52 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

Yerlikaya, Baas rejiminin devrilmesinin üzerinden geçen 1 ayda Türkiye'deki 52 bin 622 Suriyelinin ülkesine döndüğünü duyurdu.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ONURLU VE GÜVENLİ DÖNÜŞLER DEVAM EDİYOR"

Suriyeli kardeşlerimiz sadece sınır kapılarımızı değil, gönül kapılarımızı açtık. Çünkü bizim tarihimizde kültürümüzde zorda kalanlara sırt çevirmeyi değil el uzatmayı gerektiriyor. Bugün itibarıyla 2 milyon 880 bin Suriyeli bulunuyor. Onurlu, güvenli bir şekilde geri dönüşleri devam ediyor.

"2017 YILINDAN BU YANA 792 BİN 625 KİŞİ DÖNDÜ"