Son 1 hafta: Emekli ve memur temmuz zammı ne kadar olacak?

Son 1 hafta: Emekli ve memur temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli ve memur maaşlarının belirlenmesine rol oynayan enflasyon oranı milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Açıklanmasına bir hafta kala temmuz maaş zammı ne kadar olacak sorusu gündemde...

Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarında belirleyici etken ise enflasyon rakamları oluyor.

Mayıs ayı enflasyon rakamları ise geçtiğimiz günlerde açıklandı. Memur ve emekli maaşı zammı için gözler haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı güne çevrildi.

Temmuz ayı enflasyon zammının açıklanması ile birlikte yapılacak zam miktarı belli olacak.

Peki 2021 temmuz ayı emekli ve memur maaşı zammı ne kadar olacak? İşte hesaplamalar ve tahminler..

TEMMUZ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları zammı ocak ve temmuz aylarında, son altı aylık tüketici fiyat endeksindeki artışa göre yapılıyor.

Memur maaşları ve emekli memurların aylıkları ise öncelikle toplu sözleşme zammına göre artırılacak. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılacak.

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

Enflasyonun ilk altı aylık dönemde yüzde 7,67 oranında gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları Temmuz’da yüzde 7,67 oranında artacak.

Bu durumda Haziran ayı enflasyon oranı 0 bile açıklansa alınan maaşların minimum tutarları şu şekilde olacak;

2000 öncesi emekli olanlar için en düşük SSK emekli aylığı 155 TL artışla 2 bin 574 TL’ye, esnaf emeklisinin maaşı 2.167 TL’ye, tarım BAĞ-KUR’ emekli aylığı da 1.832 TL’ye yükselecek.

En düşük memur maaşı 3 bin 993 TL’den yüzde 6,39 zam oranı ile 4 bin 248 TL’ye yükseliyor. Memur emeklisinin maaşı ise 3 bin 213 TL’ye yükseliyor.

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon verileri TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Açıklanan Haziran ayı enflasyon oranlarından sonra ise yapılacak zam oranı da belli olacak.

TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranının ise Temmuz ayının 5’inde belli olması bekleniyor.