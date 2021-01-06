Son 2 yılda PKK'ya ait 53 ton gıda maddesi ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda el konulan gıda maddelerinin bilançosunu açıkladı.

Güvenlik güçleri tarafından 2019 ve 2020 yıllarında düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarına ait olan çok sayıda sığınak ve mağara imha edildi.

İçişleri Bakanlığı da Twitter hesabı üzerinden, tespit edilen bölgelerden ele geçirilen yaşam malzemelerinin listesini paylaştı.

İKİ YILDA 53 TON GIDA MADDESİ BULUNDU

Listeye göre; 2019 yılında un, şeker, çay, sıvı yağ, kuru bakliyat ve peynirden oluşan toplam 14 ton 504 kilogram gıda maddesi ele geçirilirken, bu rakam 2020 yılında 38 ton 877 kilograma ulaştı.

Ayrıca 2019 yılında sığınak ve barınaklarda 748 boş ve 638 dolu tüp, 2020'de ise 825 boş ve 638 dolu tüp ele geçirildi.