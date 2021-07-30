Son 24 saatte 1 milyon 405 bin 579 doz aşı yapıldı

Son 24 saatte 1 milyon 405 bin 579 doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de son 24 saatte 1 milyon 405 bin 579 doz aşı uygulandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden günlük bilgilendirmelerine devam ediyor.

1 GÜNDE 1,5 MİLYON DOZ AŞI

Bakan Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün 1 milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı. Yarın sabah yeni randevularla bu sayıyı aşalım" ifadelerini kullandı.

1 MİLYONUNCU DOZ AŞI YUSUFELİ'DE YAPILDI

Bakan Fahrettin Koca, yaptığı açıklamanın devamında 1 milyonuncu doz aşının Artvin'de bulunan Yusufeli Devlet Hastanesi'nde uygulandığını açıkladı. Koca, yaptığı açıklamada "Bugünkü 1 milyonuncu doz aşı. Aşı yaptıran: Kadir Emir, 35 yaşında. Aşıyı yapan Hemşire: Servet Şahin. Aşıdan sorumlu hekim: Feyza Yegin. Aşının uygulanma zamanı: 15.50. Yer: Yusufeli Devlet Hastanesi" ifadelerini kaydetti.





