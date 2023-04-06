Son 5 ayda 844 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

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Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle ilgili son rakamları açıkladı.
COVID-19 bilgilendirme platformundan alınan bilgilere göre vaka sayısı 17 milyon 232 bin 66'ya ulaştı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 102 bin 174 olarak kayıtlara geçti.
5 ayda 844 ölüm
Son 5 aylık sürece bakıldığında ise vaka sayısı 252 bin 945 oldu. Bu dönemde 844 kişi hayatını kaybetti.
Aralıkta pik yaptı
Son 5 aydaki verilere bakıldığında aralık ayında, hem vaka sayısında hem de ölüm sayısında yükseliş gözlemlendi.
Aralıkta 88 bin 705 yeni vaka kaydedilirken 252 kişi hayatını kaybetti.
Son 5 ayın COVID-19 rakamları şöyle:
- Kasım 2022'de vaka sayısı 73 bin 574, vefat sayısı 181,
- Aralık 2022'de vaka sayısı 88 bin 705, vefat sayısı 252,
- Ocak 2023'te vaka sayısı 43 bin 801, vefat sayısı 231,
- Şubat 2023'te vaka sayısı 15 bin 811, vefat sayısı 95,
- Mart 2023'te vaka sayısı 31 bin 54, vefat sayısı 85.