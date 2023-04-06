Son 5 ayda 844 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı güncel COVID-19 rakamlarını açıkladı. Son 5 ayda 252 bin 945 yeni vaka kaydedilirken 844 kişi hayatını kaybetti.

ensonhaber.com

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle ilgili son rakamları açıkladı.

COVID-19 bilgilendirme platformundan alınan bilgilere göre vaka sayısı 17 milyon 232 bin 66'ya ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 102 bin 174 olarak kayıtlara geçti.

5 ayda 844 ölüm

Son 5 aylık sürece bakıldığında ise vaka sayısı 252 bin 945 oldu. Bu dönemde 844 kişi hayatını kaybetti.

Aralıkta pik yaptı

Son 5 aydaki verilere bakıldığında aralık ayında, hem vaka sayısında hem de ölüm sayısında yükseliş gözlemlendi.

Aralıkta 88 bin 705 yeni vaka kaydedilirken 252 kişi hayatını kaybetti.

Son 5 ayın COVID-19 rakamları şöyle: