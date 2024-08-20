Güvenlik güçlerinin suçla mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
81 ilde, son 5 gün içinde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik Mercek-23 operasyonları gerçekleştirildi.
Operasyonlar sonucu bin 289 ruhsatsız tabanca, 387 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 32 uzun namlulu tüfek, 561 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 269 silah ele geçirildi, 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
2 BİN 269 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
İlk 5 şehirde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler ise şu şekilde:
İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler;
- İstanbul'da 222 tabanca, 21 av tüfeği ele geçirildi. 337 şüpheli gözaltına alındı.
- Konya’da 160 tabanca, 29 av tüfeği ele geçirildi. 79 şüpheli gözaltına alındı.
- Adana’da 77 tabanca, 17 av tüfeği ele geçirildi. 146 şüpheli gözaltına alındı.
- İzmir’de 59 tabanca, 24 av tüfeği ele geçirildi. 105 şüpheli gözaltına alındı.
- Ankara 55 tabanca, 21 av tüfeği ele geçirildi. 127 şüpheli gözaltına alındı.
2.269 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
81 İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından düzenlenen “MERCEK-23 operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 2.269 silah ele geçirildi.
Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış