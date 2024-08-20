Son 5 günde 81 ilde 2 bin 269 silah ele geçirildi 81 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik düzenlenen Mercek-23 operasyonlarında toplam 2 bin 269 silah ele geçirilirken 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin suçla mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

81 ilde, son 5 gün içinde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik Mercek-23 operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucu bin 289 ruhsatsız tabanca, 387 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 32 uzun namlulu tüfek, 561 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 269 silah ele geçirildi, 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

2 BİN 269 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

İlk 5 şehirde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler ise şu şekilde:

İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler;



- İstanbul'da 222 tabanca, 21 av tüfeği ele geçirildi. 337 şüpheli gözaltına alındı.



- Konya’da 160 tabanca, 29 av tüfeği ele geçirildi. 79 şüpheli gözaltına alındı.



- Adana’da 77 tabanca, 17 av tüfeği ele geçirildi. 146 şüpheli gözaltına alındı.



- İzmir’de 59 tabanca, 24 av tüfeği ele geçirildi. 105 şüpheli gözaltına alındı.



- Ankara 55 tabanca, 21 av tüfeği ele geçirildi. 127 şüpheli gözaltına alındı.

2.269 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ