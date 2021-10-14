Son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam ediyor.

'Son terörist ölene kadar' parolasıyla yola çıkan kahraman Mehmetçik, herhangi bir saldırı girişimine de izin vermiyor.

Suriye'nin kuzeyinde kuş uçurtmayan komandolar, yine saldırı hazırlığında olan teröristleri yerle bir etti.

16 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, son 5 gün içerisinde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere 16 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda başarılı operasyona ilişkin görüntülere de yer verildi.

Son 5 günde saldırı hazırlığında olan 16 terörist öldürüldü ViDEO