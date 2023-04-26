Son 6 gün! TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını: Uzun kuyruklar oluştu Sarayburnu Limanı'na demirlenen, Türkiye'nin yerli ve milli en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu yakından görmek isteyen vatandaşlar, 2 Mayıs'a kadar ziyaretlerini sürdürüyor.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin gururu olan milli projeler hayata geçirilmeye devam ediyor.

Bu süreçte kimi projeler, halk ziyaretine açılıyor. Bunlardan biri de Donanmanın hizmetine giren TCG Anadolu.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG, yerli ve milli üretim olmasıyla vatandaşların adeta göğsünü kabartıyor.

Yakından görmek isteyenler ise Sarayburnu'na akın ediyor.

Yoğun ilgi görüyor

İlk andan itibaren yoğun ilgi gören TCG Anadolu, bayramda da büyük bir ziyaretçiyi ağırladı.

Vatandaşlar, gruplar halinde içeri alınırken, dışarıdaki uzun kuyruklar ise devam ediyor.

Geminin içini ve güvertesini gezerek askeri araçları yakından inceleyen vatandaşların yaşadığı sevinç ise görülmeye değer.

"Çok güzel, çok büyük"

TCG Anadolu'yu yakından görmek için Beylikdüzü'nden geldiğini söyleyen Raim Kurtuluş, "Tankları, askerlerimizi, helikopterlerimizi gördük, her şey var çok şükür. Çok güzel, çok büyük. Güverteye çıktık helikopterler vardı." dedi.

"Türk ordusuyla gurur duydum"

Ziyaret ettiği TCG Anadolu'nun etkileyici büyüklükte olduğunu belirten Çetin Ergin ise şöyle konuştu:

İlk katta tanklar, arazi araçları, askeri araçlar var. Çok muhteşem bir gemi, yani büyüklüğünü yanına gelince anladık, hayal etmek çok zor bir şey. Günlerdir merak ediyorduk, bugüne nasip olmuş. Gurur verici bir şey. Türkiye'nin böyle bir gemi yapması çok muhteşem bir şey. Türk ordusuyla gurur duydum. Bunu başarabilen yetkililer, mühendisler, teknik elemanlar muhteşem.

Son gün 2 Mayıs

Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu, 2 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.