Son anket: Erken genel seçim yapılmalı mı?

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ASAL Araştırma erken seçime ilişkin kamuoyu araştırması yaptı.

Ekim ayında 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara "Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 42.6 oranındaki çoğunluğu erken seçim yapılmasını istedi.

ERKEN SEÇİM İSTEMEYENLER ÇOĞUNLUKTA

Buna karşın, yüzde 51.5’lik bir kesim erken seçim istemediğini belirtti.

Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 5.9'da kaldı.

Erken seçimi isteyenlerin nedenleri arasında ilk sırada yüzde 24.0 ile "ekonomi ve hayat pahalılığından dolayı" yanıtı yer aldı.

İSTEYENLERİN İLK NEDENİ EKONOMİ VE HAYAT PAHALILIĞI

Daha sonra 'adaletsizlik ve sığınmacı sorunları' diyenlerin oranının yüzde 10.5 olduğu görüldü.

'İşsizlik ve liyakat' diyenlerin oranı sonrası yüzde 5.2'lik bir sonuç çıkarken, diğer sorunları gerekçe gösterenler yüzde 2.9'da kaldı.

ERKEN SEÇİMİ İSTEYENLERİN ÇOĞU CHP'Lİ VE DEM'Lİ

Erken seçimin yapılmasını isteyenlerin çoğunluğunu ise CHP ve DEM Partili seçmenler oluşturdu.

Erken seçimin yapılmamasını isteyenlerde ise çoğunluk AK Parti ve MHP seçmenlerinde oldu.