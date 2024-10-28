Son anket sonuçları açıklandı: AK Parti, CHP'yi geçti

Haber Merkezi

Asal Araştırma, ekim ayında 2 bin kişiyle yaptıkları seçim anketinin sonucunu kamuoyuna duyurdu.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye soruldu.

26 ilde 20-24 Ekim tarihinde yapılan araştırmada, kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti yüzde 22'lik oy oranıyla ilk sıraya yerleşti.

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE AK PARTİ CHP'Yİ GEÇTİ

AK Parti'nin ardından ikinci sırayı alan CHP yüzde 21,5'luk oy oranında kaldı.

CHP'yi yüzde 6,1'lik oy oranıyla MHP izledi.

DEM Parti yüzde 5,8 ile dördüncü parti olurken, İyi Parti yüzde 3,2 de kaldı.

Zafer Partisi yüzde 2,9, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,4, Yavuz Ağıralioğlu'nun kurduğu parti de yüzde 1 oy aldı.

KARARSIZ SEÇMEN YÜZDE 32,2'YLE ZİRVEDE

Diğer yandan kararsız seçmenlerin oy oranı ise yüzde 32,2'yle zirveye çıktı ve dikkat çekti.

Yine ankette, bu kez de kararsız seçmenlerin oy oranları dağıtıldıktan sonraki araştırma paylaşıldı.

Buna göre ise AK Parti zirveyi bırakmadı ve yüzde 32,5 oy oranına sahip oldu.

AK Parti'den sonra yüzde 31,7'yle CHP gelirken, MHP yüzde 9'la üçüncü sıraya yerleşti.

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA DA ZİRVE AK PARTİ'NİN

Dördüncü parti konumunda bulunan DEM Parti ise yüzde 8,6 oy aldı.

İyi Parti yüzde 4,7'de kalırken Zafer Partisi'nin de yüzde 4,3'lük oy oranına sahip olduğu görüldü.

Diğer yandan Yeniden Refah Partisi yüzde 3,5 alırken Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi yüzde 1,5'te kaldı.

Son olarak TİP yüzde 1,3 ve diğer partilerin toplamı ise 2,9'luk oyda kaldı.