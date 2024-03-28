Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 646 oldu.

AA

Türk Silahlı Kuvvetleri, başta terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

38 terörist öldürüldü

Yapılan açıklamaya göre, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi.

Böylece, yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 268’i Irak’ın, 378’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 646 oldu.

Bir terörist teslim oldu

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu aktardı.

Suriye'de istikrarın sürdürülmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini belirten Aktürk, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu 23 Mart'ta şehit olan Tank Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'ya, rahmet diledi.

39 bin 412 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi

Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 82 kişinin yakalandığını, 2 bin 572 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini aktardı.

Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2003'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 39 bin 412 olmuştur." dedi.

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, bugün Hatay'a bir ziyaret gerçekleştireceğini, yarın ise ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetini kabul edeceğini aktardı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)