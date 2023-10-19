Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 26'sı harekat bölgelerinde olmak üzere 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi.

Buna göre, son bir haftada gerçekleştirilen terör operasyonlarında 42 terörist etkisiz hale getirildi.

Toplam 1682 terörist etkisiz hale getirildi

Bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1682 oldu.

Mehmetçiğin, harekat bölgelerine gerçekleştirdiği taciz atışlarına verdiği karşılıkla 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Son bir yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1272 oldu.

9 FETÖ'cü yakalandı

Son bir haftada yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 9'u FETÖ'cü olmak üzere 633 şahıs yakalandı.

4 bin 956 şahsın ise hududu geçmesi engellendi.