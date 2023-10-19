Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

ensonhaber.com
Terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor...
Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi.
Buna göre, son bir haftada gerçekleştirilen terör operasyonlarında 42 terörist etkisiz hale getirildi.
Toplam 1682 terörist etkisiz hale getirildi
Bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1682 oldu.
Mehmetçiğin, harekat bölgelerine gerçekleştirdiği taciz atışlarına verdiği karşılıkla 26 terörist etkisiz hale getirildi.
Son bir yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1272 oldu.
9 FETÖ'cü yakalandı
Son bir haftada yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 9'u FETÖ'cü olmak üzere 633 şahıs yakalandı.
4 bin 956 şahsın ise hududu geçmesi engellendi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış