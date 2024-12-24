SON DAKİKA! Asgari ücret komisyonu 4. kez toplanıyor

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Tüm Türkiye, komisyondan çıkacak 2025 asgari ücret zammına gözlerini çevirdi...

Yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret zammı için ilk 3 toplantı geride kalırken, 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik asgari ücret komisyonu 4. kez toplanıyor.

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını da 19 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

4. KEZ TOPLANIYOR

Asgari ücret için sona gelindi..

Yaşanan son dakika gelişmesinde komisyonun 4. kez bu akşam toplanacağı ve 4. toplantıda asgari ücretin belirlenmesi beklendiği öğrenildi.

Öte yandan, yapılan değerlendirmelerde ücrete yüzde 37 ile 39 arasında zam yapılması beklendiği ifade edildi.

Ayrıca, toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklama yapması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;

Yüzde 20’lik zamda asgari ücret 20 bin 402 lira

Yüzde 25’lik zamda 21 bin 252 lira

Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira

Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira

Yüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira olacak.

MECVUT ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi de etkiliyor.