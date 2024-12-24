Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor!
Teröristlere kaçacak delik bırakmayan Kahraman Türk askeri, başarılı operasyonlarına yenilerini ekledi.
Terörle mücadelenin en yoğun olduğu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, 2 PKK'lı teröristin yerini tespit etti.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Kahraman askerimizin düzenlediği operasyon sonucu yeri tespit edilen PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Suriye'nin kuzeyinde de operasyon gerçekleştiren Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"ARA, BUL, YOK ET"
MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Ara, bul, yok et!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!
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