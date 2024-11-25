Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

Yapılan başarılı operasyonlar sayesinde teröristler, inlerinde tek tek paketleniyor.

Bu kapsamda da bir operasyon daha yapıldı.

10 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi..

"TERÖRİSTLER İÇİN KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇIŞ YOK"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile etkisiz hâle getirdi.



Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek.