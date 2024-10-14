Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Türkiye, 12 bebeğin öldüğü, birçok bebeğin yanlış tedavi sonucunda sakat kaldığı ve akabinde de savcının makamında tehdit edilmesine yönelik olayları konuşuyor.

Savcıyı makamında tehdit eden 8 şüpheli adliyeye sevk edilirken, tetikçi ise dava kapsamında itirafçı oldu.

İtirafçı olan tetikçi Mustafa Kemal Zengin, ters kelepçe ile adliyeye getirildi.

İtirafçı olan Zengin, savcıyı para karşılığında vuracağını söyledi. Bu paranın miktarını ise "100 bin dolar" olarak açıkladı.

İtirafçı olan Zengin, savcıya yaptığı ölüm tehdidinin ardından ailesini de tehdit etti.

Ardından da silah teminin de bulunduğunu da söyleyen itirafçı, savcıyı ışıklarda beklerken öldürmeyi planladığını söyledi.

Ayrıca savcının özel bilgileri, annesinin babasının, çocuğunun ve eşinin tüm bilgilerinin çete üyelerine verildiği de ortaya çıktı.

11 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Cumhuriyet savcısı Y.E'nin makam odasında tehdit edilmesine ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3 jandarma personeli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

273 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin hayatını kaybetmesine, 3 bebeğin de yaralanmasına neden olan çetenin örgüt lideri konumundaki 2 doktor Fırat Sarı ve İlker Gönen için 273 yıla kadar hapis talep edildi.

725 sayfalık fezlekede örgüt lideri olduğu aktarılan şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in ayrı ayrı 10 kez 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 11 kez 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 273 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Fezlekede diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti.

Avukat A.A'nın irtibatı tespit edilen M.K.Z'nin görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.

47 ŞÜPHELİ HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI

Öte yandan, savcı Y.E'nin yürüttüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

İLGİLİ HABER İstanbul'da yenidoğan çetesi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı