Haber Merkezi
Türkiye, geçtiğimiz gün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yapılan hain saldırıyla sarsıldı..
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.
Saldırıda 5 kişi şehit olurken, biri ağır 22 kişi ise yaralandı..
Hain saldırı sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), teröristlerin üzerine çöktü.
120 HEDEF TAM İSABETLE VURULDU
MİT, 23 Ekim'de TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik toplam 120 hedefin vurulduğunu duyurdu.
"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"
Açıklamada, MİT'in, terör örgütüne karşı planlanan hedefine ulaşılıncaya kadar operasyonlarına devam edeceği vurgulandı.
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