SON DAKİKA! 16 terörist etkisiz hale getirildi Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 16 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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Haber Merkezi

Mehmetçik, teröristleri tek tek inlerinde vurmaya devam ediyor...

Hem içeride hem dışarıda başarılı operasyonlarını kararlılıkla sürdüren Mehmetçik, 16 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından yayınladığı videoda operasyon anlarına yer verdi.

"CESUR, KARARLI..."

"Cesur, Kararlı ve Muktedir!" sözleriyle videoya not düşen bakanlık, devamında da şu ifadelere yer verdi:

"OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ"