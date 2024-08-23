Haber Merkezi
Mehmetçik, teröristleri tek tek inlerinde vurmaya devam ediyor...
Hem içeride hem dışarıda başarılı operasyonlarını kararlılıkla sürdüren Mehmetçik, 16 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından yayınladığı videoda operasyon anlarına yer verdi.
"CESUR, KARARLI..."
"Cesur, Kararlı ve Muktedir!" sözleriyle videoya not düşen bakanlık, devamında da şu ifadelere yer verdi:
"OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ"
Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz!
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