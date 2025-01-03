SON DAKİKA! 2025 Ocak memur zam oranı belli oldu

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4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi maaşlarına yansıyacak zammı merakla bekliyordu.

Memur maaşları yılda iki kez belirleniyor.

Memur ve memur emeklileri maaşı için toplu sözleşmeden elde edilen hak ve enflasyon farkı hesabı devreye giriyor.

Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu açıklayınca maşlara yansıyacak 6 aylık zam oranı da meydana çıktı.

Verilere göre memur maaşlarına 11,54 oranında zam yapılacak.

Buna göre 2025 yılı ocak ayında zamlı memur maaşlarında olacak değişiklikler şöyle:

Şube Müdürü (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 56.950 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 63.527 TL

Memur (9/1)

2024 (Temmuz-Aralık)- 38.300 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 43. 698 TL

Uzman Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 50.051 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 55, 826 TL

Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 44.916 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 50.104 TL

Başkomiser (3/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 62268 TL

Polis Memuru (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 62.268 TL

Uzman doktor (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 95.319 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 106.328 TL

Hemşire (5/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 45.392 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 50634 TL

Mühendis (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 58.146 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 64861 TL

Teknisyen (lise mezunu) (11/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 39.796 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 44392 TL

Profesör (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 83.681 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 93546 TL

Araştırma görevlisi (7/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54.726 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 61.046 TL

Vaiz (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 47.065 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 52.501 TL

Avukat (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54.511 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 60.807 TL