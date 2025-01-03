SON DAKİKA! 2025 Ocak'ta uygulanacak bedelli askerlik rakamı belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

Enflasyon, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi.

MEMUR MAAŞI İLE BİRLİKTE DEĞİŞECEKLER

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte netleşen memur maaş zam oranı pek çok ödemenin miktarını da değiştirecek.

Ve bu değişimden milyonlarca vatandaş etkilenecek.

Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşince kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği ödemelerinde de değişiklik olacak.

Bedelli askerlik ücreti 2025 yılı memur zammı ve enflasyon verileri ile yeniden belirlenecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ: 217 BİN 852 LİRA

Nihai rakam ise 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliği ile belli olacak.

Maaş zamlarının netleşmesiyle beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayınlanıyor. Katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini, Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor.

Ancak hesaplamalara göre 217 bin 871 lira olan bedelli ücretinin 2025 yılında 244 bin lirayı aşması bekleniyor.