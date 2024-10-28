Güvenlik güçlerinin, terör örgütleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor...
TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hain saldırı sonrası operasyonlarına hız veren ekipler, Türkiye genelinde başarılı operasyonlara imza atıyor.
Bu kapsamda 45 ilde gerçekleştirilen başarılı operasyonun detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
OPERASYONUN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İLLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat ve Yalova’da "Gürz-23" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.
Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince düzenlendi.
216 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyon kapsamında 216 şüphelinin yakalandığı bildirilen açıklamada, Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu detayları paylaştı:
Yakalanan şüphelilerin,
-Geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri,
-Örgüte finans sağladıkları konusuyla ilgili olarak haklarında soruşturma başlatıldı.
"MÜCADELEMİZE ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ"
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz!
Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle
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