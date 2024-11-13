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Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, teröristlere inlerini dar ediyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında terör odaklarına geçit vermiyor.

Bu kapsamda da Irak'ın kuzeyindeki terör inleri tek tek vuruldu ve teröristler etkisiz hale getirildi.

X hesabından detayları paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi:

"5 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

"TERÖRLE MÜCADELE SÜRECEK"