Son dakika: 587 isimden Ekrem İmamoğlu'na destek bildirisi

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Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet almak suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Terör soruşturması kapsamında ise İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

İMAMOĞLU'NA DESTEK BİLDİRİSİ

Yaşananlara ilişkin aralarında sinema, tiyatro, müzik ve edebiyat dünyasından 587 ismin imzasının bulunduğu bir bildiri paylaşıldı.

"Hukuk, adalet ve demokrasi için omuz omuza" başlığıyla paylaşılan bildiride, "Bu yalnızca seçilmiş temsilcilere değil, milyonların iradesine uzun süredir yapılan müdahalelerin son aşamasıdır" denildi.

Bildiri şu şekilde: