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Haber Merkezi

Ankara'da gündem Büyükşehir Belediyesi'nin konserlere harcadığı ücretler..

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ilk olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahneye çıkarttığı ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'e 69 milyon Türk Lirası tutarında ödeme yaptığı belirtilmişti.

Bu iddiaların ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş, konser tartışmaları nedeniyle kameraların karşısına geçerek konserlere ödenen ücretleri tek tek açıklamıştı.

Yavaş, 8 sanatçıya toplamda 94 milyon TL ödeme yapıldığını söylemişti.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlere yönelik usulsüz harcamalar üzerine resen soruşturma başlatılmıştı.

2 MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Son dakika haberine göre soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı..

Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı.

İBB'YE DE USULSÜZ HARCAMA SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Öte yandan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) de usulsüz harcama soruşturması başlatılmıştı..

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