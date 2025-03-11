SON DAKİKA! ABD: Ukrayna, Rusya ile 30 günlük ateşkese hazır

Haber Merkezi

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sona doğru...

Ukrayna ve ABD arasında Beyaz Saray'da başlayan gerginlik, Vladimir Zelensky'nin geri adım atmasıyla çözüldü..

Zelensky, kameraların önünde yaşanan kavganın ardından Trump'tan özür dileyerek, ABD ile çalışmaya hazır olduklarını duyurdu..

Bunun üzerine ABD ile Ukrayna heyetleri, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi...

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşmenin ardından açıklama yaptı.

UKRAYNA ATEŞKESİ KABUL ETTİ

Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşta 30 günlük ateşkes önerisini kabul etmeye hazır olduğunu duyuran Rubio, şu ifadeleri kullandı: