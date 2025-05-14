SON DAKİKA! ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışı onayı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik askeri ihracatlarda uzun bir aranın ardından dikkat çeken bir adım attı.

Ankara’ya yönelik iki ayrı hava-hava füze satışına onay verildi. Toplam değeri 305 milyon doları bulan bu satış kapsamında, Türkiye’ye 110’dan fazla gelişmiş füze tedarik edilecek.

İKİ KALEMDE KRİTİK TEDARİK

İlk satış paketi, 79,1 milyon dolarlık bir bedelle 60 adet AIM-9X Sidewinder Block II kısa menzilli hava-hava füzesini ve bunlara eşlik edecek 11 adet güdüm birimini kapsıyor. Bu füzeler, özellikle yakın hava muharebesinde yüksek manevra kabiliyeti ve hedefe kilitlenme başarısıyla biliniyor.

İkinci ve daha yüksek tutarlı satış ise 225 milyon dolarlık bir maliyetle 53 adet AIM-120C-8 AMRAAM orta-uzun menzilli hava-hava füzesi ile 6 güdüm birimini içeriyor. Bu sistem, Türkiye’nin hava savunma kabiliyetini önemli ölçüde güçlendirecek nitelikte.

AIM-120C-8 AMRAAM: UZAKTAN VURAN SESSİZ TEHDİT

Amerikan yapımı AIM-120C-8, özellikle uzun menzilli hava muharebelerinde etkili olması için geliştirilen ileri düzey bir füze sistemidir. Yaklaşık 180 kilometrelik menziliyle, düşman uçaklarını görüş alanı dışından etkisiz hale getirebilir.

RF (radyo frekansı) arayıcı başlığı ve gelişmiş güdüm sistemi sayesinde hedefini yüksek hassasiyetle takip edebilen bu füze, NATO ülkeleri başta olmak üzere birçok hava kuvveti envanterinde yer almaktadır. Ayrıca, karadan fırlatılabilen NASAMS gibi hava savunma sistemlerinin de kritik bir bileşeni olarak görev yapmaktadır.

AIM-9X Sidewinder Block II: Yakın Temasın Ustası

Kısa menzilli hava muharebeleri için tasarlanan AIM-9X Sidewinder Block II, ABD’nin taktik hava üstünlüğünü yansıtan en gelişmiş sistemlerinden biridir. Görüş içi angajmanlar için optimize edilen bu füze, 20 kilometreden daha kısa mesafelerde etkili olup, son derece çevik ve hedefine kilitlenme konusunda oldukça başarılıdır.

IIR (kızılötesi görüntüleyici) arayıcı başlığı ile hedefini anlık olarak izleyerek yüksek isabet oranı sağlar. Hem hava platformlarından hem de kara ya da deniz konuşlu sistemlerden fırlatılabilen bu füze, ABD'nin yanı sıra birçok NATO ülkesi tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

Bu satış onayları, Türkiye ile ABD arasındaki savunma sanayii ilişkilerinde yeniden bir hareketlenmenin sinyali olarak değerlendirilirken, Türkiye’nin hava gücüne stratejik bir katkı sunması bekleniyor.